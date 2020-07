Salvini parla del ‘caso’ Arata:

ROMA – “Arata? Avranno avuto i loro buoni motivi. Ha partecipato a un solo convegno e me lo ritrovo consulente della Lega. Me lo presentarono come professore universitario, non ricordo chi sia stato a presentarmelo”. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti davanti alla Camera dell’arresto di Paolo Arata.

“E’ venuto a un solo convegno della Lega e poi ho scoperto che era nostro consulente per l’energia, mio personale…anche i giornalisti dovrebbero fare più attenzione quando scrivono certe cose”, ha detto in Transatlantico Matteo Salvini parlando con i giornalisti. “L’ho incontrato una volta, non conosco gli atti. Preoccupato dagli sviluppo dell’inchiesta? Assolutamente no”, ha risposto il leader della Lega

“Ribadiamo quanto abbiamo sempre sostenuto: la politica deve sempre schierarsi contro mafie e corruzione e ridurre a zero il rischio di infiltrazioni criminali nelle Istituzioni”. Così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. “Sulla brutta vicenda che oggi ha condotto all’arresto di Paolo e Francesco Arata e di Vito e Manlio Nicastri, la linea del MoVimento è stata netta fin da subito: se personaggi che gestiscono affari in odore di mafia cercano contatti con politica e Istituzioni, queste ultime devono respingerli. È la logica che ci ha guidato nella stesura dello Spazzacorrotti e che deve sempre più diventare prassi nell’amministrazione della cosa pubblica e nei comportamenti delle forze politiche”, concludono.(ANSA)