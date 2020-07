PALERMO – Artificieri in azione nella spiaggia Magaggiari di Cinisi. Un uomo questa mattina ha consegnato un pacco regalo ad una donna che si trovava in spiaggia. Alla scena ha assistito anche la figlia e altri bagnanti. La donna, moglie di un comandante di una stazione dei carabinieri si è insospettita e ha chiamato il 112. I militari hanno subito chiamato gli artificieri. Il pacco sospetto sembrava un regalo con tanto di fiocchetto. I bagnanti che si stavano concedendo qualche ora di sole sono stati allontanati per precauzione, in attesa che gli artificieri ispezionassero il pacco. Indagini in corso per risalire all’identità del “postino” e chiarire se si tratti di un’intimidazione. Da una prima analisi pare si trattasse di una scatola inviata da Milano, molto leggera, tanto da sembrare vuota. Una volta fatto brillare, è rientrato l’allarme: all’interno c’era un libro per bambini.