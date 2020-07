“Addio fantasmi” di Nadia Terranova

C’è anche la messinese Nadia Terranova con il suo “Addio fantasmi”, pubblicato da Einaudi, nella cinquina dei finalisti del Premio Strega. Il libro, votato 159 volte, è stato proposto da Pierluigi Battista. A guidare la cinquina Antonio Scurati con 312 voti per il suo ‘M. Il figlio del secolo’ (Bompiani). Al secondo posto Benedetta Cibrario con 213 voti per il suo romanzo ‘Il rumore del mondo’ (Mondadori) e al terzo Marco Missiroli con ‘Fedeltà’ (Einaudi) che ha avuto 189 voti. Al quarto posto Claudia Durastanti con ‘La straniera’ (La nave di Teseo) con 162 voti.

I prossimi appuntamenti con gli autori finalisti iniziano giovedì 13 giugno con il Letterature Festival Internazionale di Roma nella Basilica di Massenzio. Venerdì 14 giugno la cinquina sarà al festival A Tutto Volume di Ragusa, il 15 al Festival Salerno Letteratura, il 16 a San Benedetto del Tronto per la rassegna Incontri con l’Autore, il 21 a Cervo per Cervo ti strega, il 22 a Biella per Fuoriluogo e il 24 al Teatro Il Maggiore a Verbania. Seguiranno due appuntamenti in Francia con l’Istituto Italiano di cultura di Parigi il 26 giugno, e con l’Istituto Italiano di cultura di Lione il 27. A conclusione del tour di incontri, il 3 luglio la cinquina sarà al Monk di Roma per l’evento Strega OFF, tra gli ospiti della serata Helena Janeczek, Elly Schlein.

La seconda votazione, che designerà il vincitore della LXXIII edizione, avrà luogo giovedì 4 luglio, come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre, per la conduzione di Pino Strabioli, ospite d’eccezione Piera Degli Esposti.