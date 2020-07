PALERMO – Si sono fermati i lavoratori dell’impresa di pulizie della società Manitalidea e della consorziata Euroservice che svolgono servizio in appalto presso sedi e distaccamenti di Inps, Inail, Poste italiane, tribunali e altri enti a Palermo e in provincia. Stamane protestano davanti alla prefettura, sit in organizzato da Filcams, Fisascat e Uiltrasporti Sit. “I lavoratori che di fatto percepiscono poche centinaia di euro, denunciano ritardi che si aggirano ormai in media in due mesi e hanno difficoltà anche per la gestione delle necessità quotidiane delle loro famiglie”, afferma Mimma Calabrò segretario generale Fisascat Cisl Palermo-Trapani.

“Abbiamo già chiesto ai vari enti di intervenire in solido pagando direttamente i lavoratori, perché una situazione del genere non è più tollerabile – continua – e necessita maggiore controllo. Occorrono interventi immediati, anche da parte degli enti committenti affinché, con verifiche puntuali e responsabili, si possa mettere fine a situazioni in cui a farne le spesi sono i più deboli, cioè il lavoratori e le loro famiglie. Chiederemo al prefetto Antonella De Miro il suo intervento per mettere in campo azioni a tutela di questi lavoratori”. (ANSA).