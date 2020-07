Foss, l’Udc al fianco di Bonafede

PALERMO – “Le accuse su Ester Bonafede sono infondate e non più tollerabili”. Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana, interviene nella vicenda della sovrintendente della Fondazione dell’Orchestra sinfonica siciliana. “Siamo qui per rivendicare la nomina di Ester Bonafede e per difenderla”.

Con una conferenza stampa l’Udc difende la nomina e passa al contrattacco del Cda della Foss e del suo presidente Stefano Santoro. “Rivendichiamo – ha detto la capogruppo dell’Udc – la politicità di questa nomina. Nessuno si scandalizza se viene scelto Giambrone o su altre nomine di governo o sottogoverno. Non capiamo inoltre le ragioni che abbiano portato Santoro a convocare un Cda per revocare l’incarico facendo riferimento a cause ostative che non sono previste dalla legge”. Il presidente della Foss infatti ha convocato il Cda della fondazione per revocare la nomina perché la Bonafede avrebbe un contenzioso con l’ente per delle fatture non pagate.

Poi arriva l’affondo della Lo Curto. “Non saremo noi a chiedere le dimissioni del presidente della Foss, Stefano Santoro: ma se le darà dimostrerà uno scatto di dignità; se non lo farà pazienza, non siamo noi i responsabili della nomina di Santoro, che è politica, ma non litigheremo mai con il presidente Nello Musumeci, che abbiamo sostenuto e sosteniamo, e con Forza Italia. Mi chiedo – ha concluso la capogruppo Udc – Santoro a quali interessi risponde? Non certo alla politica che ha nominato”.

Poi ha preso la parola Ester Bonafede. “Rompo il silenzio – ha detto – per rivendicare che durante il mio mandato ho salvato la Fondazione e non capisco come mai oggi arrivino i controlli alla Fondazione e queste cose siano imputate a me”. La sovrintendente nominata così ha rivendicato alcuni dati della sua gestione e poi ha proseguito: “Non comprendo come mai, pur avendo risposto a dichiarazioni che la legge non richiede adesso queste dichiarazioni si ritorcano contro di me. Ci sono due procedimenti della Foss. Io ho emesso delle fatture e ho chiesto il pagamento ma non ho avuto più risposta. Questo mi avrebbe consentito di recuperarle tasse pagate e avrei eliminato un reddito davvero non percepito. Non sapevo che il costo era stato contabilizzato e per questo non mi viene consentito di ritirare al quelle cifre come vorrei”.

