PALERMO – Pneumatici, carcasse d’auto, elettrodomestici. Una maxi discarica di rifiuti pesanti e pericolosi è andata in fumo sulla parallela dell’autostrada A19 Palermo-Catania.

Il fumo nero ha invaso la carreggiata autostradale all’altezza di Brancaccio, decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco per la richiesta di intervento: sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti quattro squadre del comando provinciale che hanno domato le fiamme.

Una volta domato l’incendio, a Brancaccio sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa per verificare le condizioni dell’aria, visto che erano presenti anche dei resti di eternit. Le indagini per accertare le cause del rogo sono in corso.