Pd, le audizioni a Roma

PALERMO – E ora per il Pd siciliano arriva il momento della verità. La commissione nazionale di garanzia al Nazareno ha terminato le audizioni sui ricorsi presentati in merito all’ultimo congresso regionale, quello che saltando le primarie ha portato all’elezione a tavolino di Davide Faraone a segretario regionale. Il caso è stato affrontato dalla commissione presieduta da Silvia Velo, che ha sentito oggi i ricorrenti, cioè i tre membri zingarettiani della commissione regionale per il congresso che hanno presentato i ricorsi: Agata Teresi, Franco Nuccio, Domenico Pirrone. L’audizione era saltata nei giorni scorsi. Quando invece è stato sentito Fausto Raciti, ex segretario regionale e presidente della commissione regionale che ha gestito il travagliato congresso. A questo punto il partito di Nicola Zingaretti – che prima della sua elezione alle primarie parlò della vicenda siciliana come di “un vulnus” da sanare – dovrà assumere una decisione sul “caso Sicilia”.