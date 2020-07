Pensionato ferisce la moglie

Una tragedia familiare che sarebbe arrivata dopo un diverbio. Un pensionato di 80 anni, residente in una villetta nella campagna di Santo Stefano Lodigiano (Lodi), ha ferito la moglie e si è ucciso. La donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.L’uomo ha colpito più volte la donna alla testa con un martello, poi l’ha accoltellata. Quindi ha rivolto la lama contro se stesso procurandosi ferite mortali.