Proroga per i lidi balneari

PALERMO – Una boccata d’ossigeno per i titolari degli stabilimenti balneari e i concessionari di aree del demanio marittimo arriva dal Governo regionale con l’approvazione, da parte della Giunta, del disegno di legge di recepimento della legge del 2018 che prevede la proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime. “La proroga delle concessioni demaniali al 2033 – dichiara l’Assessore del Territorio e Ambiente Toto Cordaro – è un chiaro segno di attenzione da parte del Governo Musumeci verso un comparto trainante dell’economia siciliana che troppo a lungo ha sofferto di uno stato di incertezza. La previsione di decadenza di tutte le concessioni al 31 dicembre di quest’anno aveva generato un grande stato di sofferenza e una forte contrazione degli investimenti da parte delle imprese turistiche che, peraltro, si sono trovate penalizzate anche nell’ottenere credito dalle banche. E’ necessario tornare a guardare con fiducia al futuro e rilanciare un settore che deve qualificare la propria offerta per riuscire a stare all’interno di un mercato internazionale sempre più competitivo”.

Il disegno di legge, in attesa di una completa revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevede anche nuove disposizioni per la verifica e l’accertamento delle entrate dovute a canoni concessori e l’allineamento dei dati con il sistema di rilevazione contabile tenuto dalla Ragioneria della Regione siciliana (Sic) – come auspicato dalla procura Regionale della Corte dei Conti – nonché l’aggiornamento del data base del Sistema Informativo del Demanio.

“Ancora una volta il governo Musumeci dimostra con atti concreti la propria vicinanza all’imprenditoria balneare, tra i settori trainanti dell’economia della nostra Isola. La proroga delle concessioni demaniali al 2033 incrementerà senza dubbio l’offerta turistica incentivando gli operatori del settore ad effettuare ulteriori investimenti e generando di conseguenza nuova occupazione, soprattutto nel territorio agrigentino caratterizzato dalla presenza di lunghi tratti di costa”. Lo afferma Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e autonomisti all’Assemblea regionale siciliana.

Fiba Confesercenti Sicilia esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente per il lavoro condotto in merito al disegno di legge, che ora attende l’approvazione dell’Ars, con il quale si dà seguito alle misure contenute nella Legge 145 del 2018 che sancisce il mantenimento in vita delle Concessioni demaniali marittime fino al 2033. Viene, invece, demandato ad apposito decreto dell’assessorato al ramo la definizione delle procedure attraverso cui i concessionari potranno richiedere la proroga delle concessioni vigenti.

“Un provvedimento importante – sottolinea Alessandro Cilano presidente regionale di Fiba Confesercenti – che guarda oltre la scadenza del 31 dicembre 2019 e che restituisce certezza e prospettiva alle attività turistiche balneari in regime concessorio”. Salvatore Basile, coordinatore di Assoturismo Sicilia, si dice certo che “nell’ambito del dialogo che l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha sempre saputo mantenere vivo con le associazioni di categoria del settore, si lavorerà affinché le modalità per avvalersi della proroga delle concessioni attive non comporti ulteriori aggravi per i concessionari e che nel rispetto del tanto apprezzato spirito concertativo sostenuto dall’Amministrazione regionale si riesca a preservare la semplificazione amministrativa”.

“È importante che in un territorio insulare come la Sicilia si proceda tempestivamente nell’approntare ogni misura e iniziativa, anche sul piano normativo, in grado di sostenere lo sviluppo in chiave sostenibile dei nostri litorali – afferma Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo – Un’attenzione che riconosciamo all’assessore Cordaro nei confronti di una risorsa strategica come la valorizzazione delle nostre coste che oggi vedono impegnati oltre 3.500 gestori di strutture balneari per garantire servizi a turisti e residenti per una migliore fruizione del patrimonio costiero”.