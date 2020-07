Tutta la plastica

Anche l’uomo ‘mangia’ la plastica, secondo una ricerca choc. Impossibile? Invece finiamo per assumerne anche duemila frammenti a settimana, cioè cinque grammi. Questo è quanto sostiene lo studio ‘No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People’ condotta dall’Università di Newcastle a nord di Sydney e commissionata dal WWF. Come la consumiamo? molte delle particelle, per esempio, sono sotto i 5 millimetri e vengono ingerite con l’acqua che si beve sia dalla bottiglia che dal rubinetto.