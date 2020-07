Allarme conti della Regione a poche settimane dal giudizio di parifica della Corte dei Conti. A lanciarlo è la Cgil Sicilia, col segretario generale Michele Pagliaro che chiede “una sessione speciale di approfondimento dell’Ars sulla questione finanziaria. “Secondo le notizie che circolano – dice Pagliaro – il Governo ha trasmesso nei giorni scorsi alla Consulta il consuntivo 2018 con un disavanzo di 7 miliardi, da imputare di certo a minori entrate. Questo darà non pochi problemi alla Corte dei Conti nella parifica”. “Doveva essere un bilancio di risanamento e di rilancio dell’economia – commenta il segretario della Cgil – invece si è dimostrato un bilancio che ha prodotto un aggravamento della situazione deficitaria della Regione con una prospettiva di assestamento lacrime e sangue”.

La Cgil Sicilia rileva che “ci sarà un aumento dell’indebitamento di circa 700 milioni passando dai 6,3 miliardi del 2017 ai 7 miliardi del 2018. Tutto ciò è sintomatico di una gestione che non riesce ad assorbire neanche le quote stanziate per l’ammortamento per il recupero del disavanzo, rendendo di fatto obbligatoria la manovra correttiva”. Pagliaro sottolinea inoltre che “alla questione finanziaria si aggiunge una questione morale che vede implicati quattro assessori e 16 deputati”. “Si ha la sensazione – afferma il segretario della Cgil – che il presidente Musumeci non controlli né la macchina finanziaria, né quella burocratica”. La Cgil sostiene che ” è giunto il momento che i siciliani abbiano piena contezza della gravità della situazione. Va peraltro sottolineato che la richiesta di rateizzazione del disavanzo graverà sulle future generazioni, già ampiamente colpite come dimostra la fuga dei giovani dalla Sicilia”.