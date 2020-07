PALERMO – Blitz della Guardia costiera nel porticciolo della Cala a Palermo. I militari hanno accertato l’occupazione di parte del demanio marittimo non conforme rispetto all’autorizzazione concessa di due esercizi commerciali che si trovano sulla banchina: il ‘Calamida’ e ‘A Cala’. Il titolare del ‘Calamida’ è stato denunciato. Per il titolare di ‘A Cala’ è scattata una multa di 1.032 euro per uso difforme dell’area data in concessione rispetto a quanto previsto dall’autorizzazione. Ai pescatori che sostano sull’area è stato imposta la corretta etichettatura dei materiali da pesca lasciati in banchina.

(ANSA).