Concorso Inps

L’Inps ha approvato la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per “consulente protezione sociale”. Il concorso per titoli ed esami prevedeva 967 posti, e il bando relativo era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2018, 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34.

Dal 1 luglio 2019 e con successive decorrenze nel corso del 2019, l’Istituto nazionale di previdenza sociale procederà all’assunzione di tutti i candidati in graduatoria finale. Entro il 19 giugno 2019, i candidati dovranno inviare in via telematica le proprie preferenze relative alla sede di lavoro, tramite pin Inps, Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cns (Carta nazionale dei servizi), compilando l’apposito modulo e utilizzando l’applicazione “ConcorsInps”. L’app sarà attiva dalle ore 9 del 15 giugno 2019. L’istituto spiega che per i candidati non si tratterà di una novità: avranno a che fare con la stessa procedura della presentazione della domanda di partecipazione.

Il modulo consiste nell’elenco di tutte le strutture disponibili, per le quali occorre indicare l’ordine di preferenza. Dovrà essere compilato per intero, inserendo l’ordine di preferenza per tutte le strutture presenti. Nel caso di compilazione parziale o di mancato invio del modulo entro il 19 giugno 2019, l’Inps assegnerà d’ufficio i candidati alle rimanenti strutture disponibili. Con la stessa procedura, il 21 giugno 2019 i candidati potranno consultare la sede di lavoro assegnata e la data di decorrenza dell’assunzione, “1 luglio o successiva, entro il 2019”, precisa l’Inps.