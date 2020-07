Si indaga per capire che cosa possa essere accaduto.

Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, sul litorale vicino Roma. I cadaveri non sono stati ancora identificati e quindi sono ancora senza nome. Il ritrovamento intorno alle nove con l‘allarme lanciato e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’auto: così sono stati trovati i corpi completamente carbonizzati.