Sabato 15 Giugno 2019 alle ore 19.30, il compositore palermitano Giovanni Di Giandomenico presenterà, in anteprima esclusiva, uno dei suoi ultimi lavori inediti. Il concerto avrà luogo presso l’Auditorium di Palazzo Branciforte sito in Largo Aulenti 2 Palermo.

Il brano che sarà eseguito dal titolo “Quaderno degli abissi”, vuole descrivere un paesaggio oscuro ed impossibile, il pubblico ed il pianista entrambi affondati, entrambi risucchiati da profondità che non sono esterne, ognuno dai propri abissi. La realtà appare lontana, dimenticata, sbiadita. Un sogno talmente reale da capovolgere superficie e fondale.

Il “Quaderno degli abissi” è un diario, questo concerto ne è il primo volume. Un racconto di cui non si conoscerà mai né il senso né la conclusione. Le parole sono state cancellate dall’acqua, gli occhi non hanno la luce per leggerlo, si può solo ascoltare il suono oscuro e lento di questo corpo che affonda.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.