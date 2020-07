Sciopero all’aeroporto di Palermo

PALERMO – Oggi, dalle 12 alle 16, incroceranno le braccia i lavoratori delle pulizie, dipendenti della Rekeep,che svolgono servizio presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Ad annunciarlo è Mimma Calabrò segretario generale della Fisascat CISL Palermo Trapani, “avevamo iniziato un percorso virtuoso con l’azienda volto a consolidare le ore dei dipendenti che ormai da diversi anni svolgono tantissime ore di supplementare, ma dopo un primo step l’azienda ha deciso unilateralmente di bloccare la trattativa che ci ha visto costretti ad attivare la procedura di raffreddamento prevista per i siti di pubblica utilità ed oggi lo sciopero”. “Riteniamo necessaria la riapertura della trattativa – continuarla Calabrò – anche alla luce del enorme implemento che l’aeroporto Falcone Borsellino ha avuto negli ultimi anni con un numero di passeggeri in continua crescita e con investimenti annunciati dalla l’ente che gestisce lo scalo, volti a farne ulteriormente un punto di riferimento per tutto il sud e in particolare per la nostra regione”. “È un primo atto di protesta – conclude il segretario – ma certamente non ci fermeremo, in quanto questi lavoratori hanno anch’essi contribuito alla crescita dello scalo e consolidare le ore sarebbe il giusto riconoscimento non solo per loro ma per assicurare un reddito congruo anche alle loro famiglie”.

(ANSA).