L'incidente nei pressi di piazza Einstein. Un uomo trasportato in ospedale.

PALERMO – Il tram coinvolto ancora una volta in un incidente stradale a Palermo. Stavolta lo scontro è avvenuto con uno scooter, il quale conducente è finito sotto la vettura ed è rimasto ferito.

E’ successo in viale Regione Siciliana, nei pressi di piazza Einstein, all’altezza di uno snodo tranviario regolato dal semaforo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118. Il centauro è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari: è stato trasportato in ospedale con codice giallo.

I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza i mezzi e l’area in cui si è verificato lo scontro. Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.