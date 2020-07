Carriera e guadagno, Unipa al top

“L’Università degli Studi di Palermo è il primo Ateneo del Sud per carriera e guadagno”. Il dato, rende noto l’ufficio stampa di Unipa, proviene dall’University Report dell’Osservatorio Jobpricing che analizza la retribuzione media lorda (Ral) 2018 (in migliaia di euro) dei laureati tra i 25 e i 34 anni per Ateneo (dato UniPa 30.812) e lo scostamento dalla media dei laureati (dato UniPa 1,2) che colloca l’Università di Palermo al primo posto tra gli Atenei del Sud e al di sopra della media nazionale.

“Si tratta di un dato molto importante per i nostri studenti e i nostri laureati, di cui possiamo essere particolarmente orgogliosi – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – Possiamo dire che il risultato è ancora più straordinario se si pensa che gli stipendi dei nostri laureati sono tra i più alti a livello nazionale a fronte di una tassazione studentesca tra le più basse d’Italia”. “Non solo siamo il primo Ateneo del Sud – conclude il Rettore – ma superiamo anche numerosi Atenei del Nord piazzandoci al di sopra della media nazionale”.