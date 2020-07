Disabile morto davanti a casa

PALERMO – Un uomo di 41 anni Nunzio Agnello è stato trovato morto questa mattina davanti alla porta di ingresso di un casa al pianterreno, in via IV Novembre 64 a San Cipirello (Pa). Ha una ferita al volto.

L’uomo abitava con la madre, il fratello e una sorella. Quella di via IV novembre è la seconda abitazione di famiglia aveva una seconda abitazione. Agnello era disabile. Sono intervenuti il medico legale e il pm di turno con i carabinieri per accertare le cause della morte. A lanciare l’allarme è stato il fratello.