Federnoleggio rinnova le cariche

PALERMO – Il siracusano Giuseppe Contrafatto è stato nominato vicepresidente vicario nazionale di Federnoleggio Confesercenti, tra le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di noleggio vetture e bus con conducente (NCC), costituita nel 2004. La nomina è avvenuta in occasione dell’Assemblea elettiva nazionale Federnoleggio che ha visto la riconferma all’unanimità del presidente nazionale Luigi Paicilli. Contrafatto, presidente di Federnoleggio Sicilia, è amministratore di una società di settore, la Contas Autoservizi, attiva dal 2001, e lavora nell’ambito del noleggio con conducente dal 1995.

“La sfida più importante in questo momento – spiega Contrafatto – è quella di contrastare la norma approvata in Parlamento che ha creato forti limitazioni alla professione. Per fortuna in Sicilia, con l’intervento del governo regionale, gli effetti sono stati mitigati. La nostra professione, oltre a produrre valore aggiunto per l’economia, svolge anche un servizio unico nel suo genere: per questo pensiamo che una norma del genere crei solo danni”. La Legge 12/2019 con l’art. 10 bis ha introdotto l’imposizione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio di trasporto all’interno di una sola provincia.