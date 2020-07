RAGUSA – A casa aveva comportamenti strani, inconsueti per lei. La mamma, preoccupata e che cercava di capire perché, l’ha sollecitata a parlare, e la piccola le ha risposto: “la maestra è cattiva”.

La donna l’ha tranquillizzata, ma poi ha presentato una denuncia ai carabinieri di Ragusa per capire cosa accadesse nell’asilo nido frequentato da sua figlia. E’ partita così l’inchiesta della Procura iblea che ha portato agli arresti domiciliari una maestra di 56 anni, incensurata, per maltrattamenti a minorenni, aggravati dalla loro piccola età.

Nell’ordinanza di custodia cautelare il Gip di Ragusa fa riferimento a sette episodi: soni i più gravi tra quelli videoripresi ed intercettati, nello scorso mese di maggio, dai carabinieri di Ragusa, nella classe dell’asilo nido in cui era maestra la 56enne. Nelle immagini si vede la donna strattonare i bambini, mentre li blocca per imboccarli e mentre tira loro degli schiaffi per farli obbedire ai suoi ‘ordini’ che sono ‘gridati’. Le vittime principali, hanno ricostruito i militari dell’Arma, erano tre bambini, ma ad assistere ai maltrattamenti erano tutti i piccoli presenti in classe che, sottolineano i carabinieri di Ragusa, “restavano basiti ed attoniti per le grida della maestra e gli schiaffoni agli altri”.

Stamani i militari dell’Arma, insieme al sostituto procuratore della Repubblica Francesco Riccio hanno illustrato i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto della maestra.