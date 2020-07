Musumeci raduna i suoi uomini

PALERMO – Diventerà Bellissima si raduna a Piazza Verdi, a Palermo, per la convention del movimento dal titolo: “La Sicilia protagonista del Sud”.

Tutti presenti al fianco del fondatore Nello Musumeci, dei parlamentari regionali e dei dirigenti. Tra i deputati regionali presenti, oltre a quelli del gruppo del presidente Nello Musumeci, c’è anche Luigi Genovese, vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars. La sua appartenenza al gruppo diretto fino ad oggi da Giuseppe Milazzo, ormai in partenza per l’Europarlamento di Bruxelles, è in dubbio già da pochi mesi dopo l’insediamento.

“Sono qui perché voglio manifestare la mia stima nei confronti del presidente della Regione Musumeci e dell’assessore alla Salute Ruggero Razza. Sto valutando un po’ di cose, la verità è che sto soffrendo un po’ dentro il gruppo di Forza Italia”.

Il passaggio a Diventerà Bellissima sembra quindi molto vicino. “Mi prendo ancora un po’ di tempo, ne riparliamo la prossima settimana. Non ho esigenze personali ma la questione è prospettica, bisogna capire che si vuole fare della Sicilia nei prossimi 50 anni. Credo che Musumeci sia pronto a rinnovare la classe dirigente”.

In piazza dai deputati regionali di altra appartenenza anche Vincenzo Figuccia dell’Udc e Daniela Ternullo degli autonomisti. “Lavoro, infrastrutture, sviluppo al Sud. Una piattaforma meridionalista per liberare la Sicilia da decenni di malapolitica di destra e di sinistra”, chiede Figuccia. “Sono qui per ascoltare – dice Ternullo – e valutare. Sono subentrata a Gennuso, per adesso resto dove sono, ma in futuro dovrò fare delle scelte”.