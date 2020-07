Ferito anche il figlio, trasportato in ospedale

Omicidio in un negozio di calzature a Carini. Un uomo è entrato nel locale dove l’ex compagna lavorava come commessa e l’ha uccisa con taglialbalsa. Poi si è barricato dentro. Infine è stato bloccato dai carabinieri con l’aiuto dei vigili del fuoco. Ora si trova in ospedale.

Lui si chiama Marco Ricci e ha 42 anni. La vittima, Anna Maria Scavo, e aveva 36 anni.

L’esercizio commerciale si trova in Corso Italia. Anche il figlio dell’assassino è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Cervello. Non è in gravi condizioni.

Sembrerebbe che all’inizio i due stessero litigando per strada, poi la colluttazione è proseguita all’interno del negozio. La dinamica non è chiara. I carabinieri la stanno ricostruendo innanzitutto ascoltando il ragazzo. Di sicuro i rapporti erano tesi da tempo, da quando, circa un anno fa, i due si erano separati.