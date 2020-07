Donna travolta e uccisa

Una 60enne di Sant’Agata Militello è stata travolta ed uccisa da un’auto. È successo sulla strada provinciale 162, vicino al lido Tapica Beach, nel comune di Sant’Agata di Militello, poco dopo le 2 delola scorsa notte.

La vettura, una Citroen C1, alla cui guida c’era una giovane di Torrenova, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha travolto la donna, catapultata rovinosamente sull’asfalto. La vittima, in compagnia del marito, stava attraversando la strada.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, che ha trasportato la sessantenne al vicino ospedale, dove, poco dopo, è deceduta per la gravità delle ferite riportate.