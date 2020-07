Asp, nominati i direttori

PALERMO – Il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha nominato Nora Virga, direttore Amministrativo, e Maurizio Montalbano, direttore Sanitario. Si completa, quindi, la direzione strategica chiamata per i prossimi 3 anni alla Governance dell’Azienda sanitaria del capoluogo. Nora Virga, palermitana, laureata in Giurisprudenza, è stata fino al 15 aprile scorso direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. In passato aveva guidato l’Unità Operativa Complessa dell’area Provveditorato ed Economato dell’Arnas Civico. Maurizio Montalbano, laureato in medicina e specializzato in psichiatria, è stato fino ad oggi il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo. Dal 2009 al 2017 aveva guidato l’Uoc Modulo Dipartimentale Salute Mentale 3 dell’Azienda sanitaria del capoluogo. (ANSA).