Camilleri, condizioni critiche

Aggiornamento 17.06 Sono critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato in gravi condizioni stamattina all’ospedale Santo Spirito di Roma. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino medico. “La prognosi è riservata”, ha detto Roberto Ricci direttore del Dea dell’ospedale Santo Spirito di Roma, incontrando la stampa. “Questa mattina lo scrittore Andrea Camilleri è stato trasportato dal sistema di emergenza medica 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Spirito dalla sua abitazione, per arresto cardio-respiratorio – ha aggiunto Ricci leggendo il bollettino medico – Il paziente è stato sottoposto a rianimazione cardio-respiratoria con ripristino dell’attività cardio-circolatoria”. Attualmente è ricoverato nel Centro di Rianimazione dell’ospedale, “in assistenza ventilatoria meccanica e supporto farmacologico”.

Grave il “papà” di Montalbano

Lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma. Camilleri è stato trasportato nel nosocomio romano stamani per un arresto cardiaco. “È stato ricoverato questa mattina alle ore 9.15 lo scrittore Andrea Camilleri. Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”. A renderlo noto è la Asl Roma 1 che rilascerà un bollettino medico alle ore 17.00 sullo stato di salute del paziente.

Familiari e amici più intimi sono da stamattina all’ospedale Santo Spirito. I parenti sono riuniti nel piazzale vicino alla rianimazione dove è ricoverato lo scrittore. Decine le telefonate di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che stanno arrivando in queste ore ai parenti dello scrittore per avere notizie sulle sue condizioni.