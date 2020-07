PALERMO – Ristoranti e locali del centro passati al setaccio da polizia, finanza e guardia costiera di Palermo. I controlli, coordinati dal commissariato “Libertà”, ha visto impegnati i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e del Reparto Prevenzione Crimine, nonché militari della Guardia di Finanza e personale della Guardia Costiera e dell’Asp. Sanzioni, in particolare, per due esercenti specializzati nella somministrazione di sushi. La somma delle multe elevate ai titolari di entrambi gli esercizi sfiora i 20mila euro. Le forze dell’ordine non hanno reso noti i nomi e i luoghi dei due ristoranti sanzionati.

Nello specifico, nel primo sono state riscontrate irregolarità connesse all’impiego di personale non in regola ed a carenze igienico sanitarie. Nel secondo, oltre ad essere stati rilevati dipendenti non in regola e carenze igienico sanitarie, sono state riscontrate irregolarità anche in relazione alla mancanza di tracciabilità del pesce. Nel contesto dei controlli amministrativi sono stati effettuati anche posti di blocco che hanno consentito di identificare 61 persone e controllare 21 mezzi e di elevare sanzioni per un ammontare di 1.500 euro. I controlli proseguiranno nel corso delle prossime settimane.