PALERMO – Parte il nuovo master promosso dall’Alta scuola Arces e da RMS Studio sulla sostenibilità. Arces dal 2012 ha avviato le attività dell’Alta Scuola con l’intento di creare un nuovo polo di collegamento tra il sistema formativo e quello produttivo, promuovendo l’eccellenza e il talento professionale. Il master post laurea in “Sostenibilità, Diversity e Green Bond” (I Edizione) si terrà a Palermo.

Cominciando dallo studio approfondito della normativa europea e nazionale sulle tematiche della sostenibilità (17 Sustainability Goals ONU, la Direttiva IORP II, l’Action Plan EU), il master consentirà di acquisire competenze sulla rendicontazione non finanziaria e sulla normativa per l’emissione di green bond in favore delle aziende con politiche volte alla sostenibilità ambientale, energetica e della diversabilità.

Il master si rivolge a giovani laureati e laureandi delle lauree triennali e magistrali in Economia e Finanza, Economia e Amministrazione Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Ambientale, Architettura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica. E’ dedicato in particolare a coloro che intendono operare nel settore della sostenibilità all’interno delle grandi aziende e dei grandi gruppi.

Il programma prevede 300 ore di aula e tre mesi di stage presso aziende ospitanti che operano nei settori di interesse della sostenibilità. Saranno trattati 60 argomenti specifici con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione integrata delle tematiche.

I temi principali della Sostenibilità, della Diversity e dei Green bond saranno trattati all’interno di 5 moduli: Dichiarazione non finanziaria (D. Lgs. 254/2016); Ambiente (climate change, energia, economia circolare); Area sociale (welfare); Diversity (politiche del personale e dei diritti umani); Green bond (finanza e rating).

Le figure formate dal master sono: Sustainabilty Manager, Corporate Social Responsability Manager, DNF Specialist, Climate Change Specialist, Energy Manager, Mobility Manager, Disability e Diversity Manager. Tali professionisti in linea con quanto già presente in altre realtà Europee e internazionali, rappresentano il futuro dell’attività di investimento per molte aziende che tendono ad aprire con maggiore continuità posizione lavorative dedicate alla sostenibilità.

Il master consentirà ai partecipanti di affacciarsi al mondo del lavoro, grazie a tirocini presso le aziende partner: Mediobanca, Fiera Milano, KPMG, Banca agricola popolare di Ragusa, RSM, BDO, SINLOC.