Si scontra con un pullman

La sua auto ha impattato contro un pullman e si è accartocciata in pochi istanti, non lasciandogli scampo: così stamani ha perso la vita Pietro Cascione, tarantino di 19 anni, sulla strada Taranto-Statte all’altezza dello stabilimento ex Ilva.

La Fiat Punto guidata da Cascione si è scontrata frontalmente col pullman, che procedeva nel senso contrario di marcia lungo la strada che costeggia l’ex acciaieria. La vettura è finita quasi completamente sotto la parte anteriore del mezzo pesante. Il ragazzo non ha avuto speranze, mentre il conducente del pullman è rimasto lievemente ferito. Sul posto i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.