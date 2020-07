Torna “Lampedus’amore”

Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 17 giugno, in Sicilia: 1) PALERMO – Teatro Massimo, ore 11:00 Presentazione della quarta edizione di “Lampedus’amore &ndash Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano”, in programma a Lampedusa il 6, 7 e 8 luglio.

2) MESSINA – Comune, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della rassegna di eventi estivi KI Summer Fest 2019.

3) PALERMO – Galleria d’Arte Moderna, via Sant’Anna 21 ore 14:00 Presentazione dei modelli di analisi e della piattaforma informatica sviluppati dal progetto Proton del programma europeo Horizon 2020 per migliorare la conoscenza sui processi di reclutamento da parte delle organizzazioni criminali e delle reti terroristiche, con un’integrazione innovativa tra scienze sociali ed informatiche.

4) PALERMO – Centro per la Giustizia Minorile, ore 17:00 Sottoscrizione del protocollo di intesa culturale tra le strutture della Giustizia Minorile della Sicilia e il Parlamento della legalità internazionale per dare voce a iniziative culturali mirate al reinserimento del giovane detenuto nella società.

5) PALERMO – chiesa di San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 28, ore 17:30 Presentazione del libro “Europee &ndash Dieci donne che fanno l’Europa”. Interverranno la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e l’assessore comunale Giusto Catania.

6) PALERMO – la Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro “Breve storia dei sentimenti umani” (La nave di Teseo), insieme a Carla Andrea Fundarotto.

7) CATANIA – Ex monastero benedettini, chiostro di Ponente, ore 21:00 In scena lo spettacolo “Odissea Penelope”, regia di Giuseppe Argirò, organizzato dal Teatro della Città ed inserito nel calendario di eventi “Porte aperte Unict 2019 – L’Università per la città”. Fino al 2 agosto.