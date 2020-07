PALERMO – Ospedali sporchi, la Regione li commissaria. Il provvedimento è stato deciso nei giorni scorsi e riguarda Agrigento, Ribera e Sciacca. L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha mandato un commissario ad acta all’Asp di Agrigento per riportare un po’ di igiene nei nosocomi. È stato nominato Luigi Aprea, dirigente medico del Policlinico di Palermo. L’intervento dell’assessorato di piazza Ottavio Ziino arriva in seguito alle “gravi situazioni critiche” riscontrate in questi ospedali dell’Agrigentino in materia di igiene. Il decreto, controfirmato dai dirigenti Maria Letizia Di Liberti e Mario La Rocca, richiama un’ispezione del 14 maggio scorso agli ospedali di Agrigento e Ribera dei carabinieri dei Nas, che portò al sequestro preventivo dell’impianto centralizzato di produzione e distribuzione di area medicale dei due ospedali. Si ricorda anche che al presidio di Sciacca è stata chiusa la cucina ospedaliera dopo un controllo dei Nas. “Avendo lo stesso direttore generale (dell’Asp, ndr) ammesso, seppure per cause a lui non imputabili, di non essere nelle condizioni d potere assumere tutte le iniziative necessarie al superamento e alla risoluzione delle gravi criticità sopra evidenziate “, viene nominato un commissario ad acta “dotato di specializzazione in igiene” per 60 giorni o il maggiore tempo necessario a risolvere i problemi.