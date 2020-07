Mondiali Qatar 2022

Inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar. Fermo di polizia per l’ex presidente dell’Uefa Michel Platini. L’ex campione della Juventus è in custodia presso l’anticorruzione della polizia di Nanterre. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia.