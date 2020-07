In via Rocco Jemma inaugurata l'opera di Palminteri, insieme agli studenti e al vicesindaco

PALERMO – Un murales per riqualificare il quartiere Oreto-Stazione, ma soprattutto per ridare nuova vita a un tratto della via Rocco Jemma e rendere più bella la scuola Rosolino Pilo. E’ stata inaugurata ieri pomeriggio l’opera dell’artista Scalisi Palminteri che ha dato nuova vita al muro di cinta dell’istituto scolastico che dà sulla via Jemma: un’iniziativa realizzata con la collaborazione delle scuole Rosolino Pilo e Silbio Boccone e del comitato civico “90127 AttivaMente Insieme”.

Alla cerimonia gli studenti, i cittadini ma anche il vicesindaco Fabio Giambrone e il capogruppo del Pd al consiglio comunale Dario Chinnici. Il muro, lungo un cantinaio di metri, da grigio è diventato dorato e arricchitto con la scritta “Io sono oro”. “Da circa un anno e mezzo dei liberi cittadini del quartiere Oreto-Stazione sono in azione per tentare di rendere più bello e vivibile il luogo dove vivono, mettendo in atto azioni che coinvolgono cittadini, studenti delle scuole del quartiere e le istituzioni stesse – dice l’insegnante Vita D’Angelo – L’idea del murales nasce proprio dal desiderio di restituire bellezza ad un luogo “mortificato dal degrado”, e la sua realizzazione è frutto di donazioni, in primo luogo da parte dell’artista e poi di tutti coloro che hanno creduto nel progetto e hanno speso tempo e denaro per la sua realizzazione”.

“Un momento che ci ha restituito il senso di cosa voglia dire essere una comunità – commenta Chinnici – non solo persone che vivono casualmente nelle stesse strade o nella stessa città, ma che si prendono cura dei loro quartieri, degli spazi comuni, che si impegnano per quella “bellezza” a cui ormai non siamo quasi più abituati”.