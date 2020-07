Pochi infermieri

Gli infermieri sono troppo pochi, e il rischio di morte per i pazienti di pediatria è in aumento. L’allarme arriva dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, ed è accompagnato da numeri non incoraggianti.

Gli standard di sicurezza parlano di un operatore sanitario ogni quattro bambini, ma attualmente la media è di uno ogni 6,6 circa, come riporta TgCom24. In particolare, si passa dai sei pazienti per operatore nella chirurgia, a un rapporto ben più sbilanciato in reparti come la terapia intensiva o la rianimazione: 3,5 bambini per ogni operatore, quando invece il rapporto dovrebbe essere di uno a uno. “Per ogni paziente extra il rischio di mortalità a 30 giorni aumenta del 7%”, comunica l’associazione di categoria. “Sommando poi i dati delle attività infermieristiche mancate, il rischio di mortalità per i bambini ricoverati arriva al 25-26%”.

Anche a causa della mole di lavoro da svolgere, il 32% degli operatori sanitari è colpito da sindrome da esaurimento emozionale. “Senza il contributo dei professionisti e di un management all’altezza, il nostro Servizio sanitario nazionale sarebbe già naufragato da un pezzo”, dice a TgCom24 Francesco Ripa di Meana, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere.