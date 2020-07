Rifacimento statali e autostrade

Quindici milioni per la A19 "Palermo-Catania" e la A29 "Palermo-Mazara del Vallo"

PALERMO – In arrivo 60 milioni di euro per realizzare interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle autostrade e delle strade statali della Sicilia. Lo rende noto l’Anas dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle gare d’appalto. Gli appalti fanno parte della nuova tranche del piano #bastabuche composto da 76 bandi, che riguarda l’intero territorio nazionale per un ammontare complessivo di 380 milioni di euro.

Quindici milioni saranno destinati alle autostrade A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e loro diramazioni, 25 milioni saranno destinati alle strade statali della Sicilia occidentale e 20 milioni saranno destinati alle strade statali della Sicilia orientale, all’autostrada Catania-Siracusa, alla Tangenziale Ovest di Catania e alla sua diramazione A18dir. “L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di accordo quadro – afferma la nota dell’Anas – che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza”.(ANSA).