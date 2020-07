Torna il “Palermo Pride”

Avvenimenti previsti per oggi, martedì 18 giugno, in Sicilia.

1) PALERMO – Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 28, ore 09:30 Tavola rotonda, organizzata dai sindacati inquilini Sunia, Sicet e Uniat, dal titolo “Patrimonio abitativo pubblico. Quale progetto per la Sicilia?”.

2) PALERMO – Irfis-FinSicilia, via G. Bonanno 47, ore 10:00 Worskshop su iniziative a sostegno dei giovani che vogliono fare impresa organizzato in collaborazione con Invitalia e Confcommercio Palermo. Previsti interventi, fra gli altri, del direttore generale Irfis-FinSicilia Calogero Guagliano e del presidente Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio.

3) ACIREALE (CT) – Hotel Capomulini, ore 10:00 Conferenza stampa del chitarrista degli Earth Wind & Fire, Al McKay, in vista del concerto della sua band in programma alle 21.30 nel Teatro Antico di Taormina.

4) CATANIA – Cgil, sala Russo, Via Crociferi, ore 10:30 Il Comitato Catania Pride 2019 si presenta alla città, illustra un suo documento politico e presenta gli eventi organizzati per il Pride Month in vista della parata in programma il 29 giugno.

5) AGRIGENTO – ex Collegio Padri Filippini, via Atenea 270, ore 11:00 Il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e il sindaco Lillo Firetto presentano la nuova offerta formativa per l’Anno Accademico 2019/2020 del Polo Universitario di Agrigento.

6) CATANIA – Municipio, sala giunta, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione del girone di qualificazione di pallavolo femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma Catania dal 2 al 4 agosto e a cui prenderà parte l’Italia. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese ed il presidente nazionale della Federvolley Bruno Cattaneo.

7) PALERMO – via del Parlamento, ore 11:30 Cerimonia di consegna di parte dell’ex complesso San Francesco assegnato in concessione dal Comune al Conservatorio “Alessandro Scarlatti”.

8) CATANIA – Ex monastero dei Benedettini, ore 14:30 Riunione del Comitato di Sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020 con al centro, tra l’altro, la relazione sullo stato di attuazione del Po Fesr e sul raggiungimento degli obiettivi di spesa 2019. Vi prendono parte, tra gli altri, rappresentanti dell&rsquoAgenzia nazionale per la Coesione territoriale, dei ministeri coinvolti e della Commissione europea.

9) PALERMO – Atrio del municipio, ore 15:00 Conferenza stampa sul Pride 2019. Insieme a Massimo Milani, Luigi Carollo e Daniela Tomasino, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore Adham Darawsha, Alessandra Sciurba di Mediterranea Saving Humans, Rosa Maria Dell’Aria, la direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi, Vito Planeta (Planeta Winery), il duo di attori I Sansoni.

10) PALERMO – Brancacciom Castello di Maredolce, vicolo del Castellaccio 21/23, ore 17:30 Convegno su agricoltura sociale e bioagricoltura con la tavola rotonda dal titolo “L’agricoltura sociale e l’impegno dell’Esa per lo sviluppo socio economico della regione”.

11) CATANIA – Ex monastero benedettini, cortile, ore 21:00 Esibizione del Coro Lirico Siciliano con il concerto ‘Canzoni italiane d’amore’ nell’ambito del cartellone ‘Porte aperte Unict 2019 – L’Università per la città’ che fino al 2 agosto propone concerti, proiezioni, spettacoli teatrali e incontri negli edifici storici dell’ateneo.

12) PALERMO – Galleria d’Arte Moderna, via Sant’Anna, 21 Presentazione dei modelli di analisi e della piattaforma informatica sviluppati dal progetto Proton del programma europeo Horizon 2020 per migliorare la conoscenza sui processi di reclutamento da parte delle organizzazioni criminali e delle reti terroristiche. Parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed Ernesto Savona, direttore di Transcrime.