PALERMO – Stava attraversando la strada nei pressi del passaggio a livello quando è stata investita da un’auto in corsa. Ha battuto violentemente la testa una quindicenne travolta da un automobilista in via Brancaccio, all’altezza del civico 146.

Chi era al volante del mezzo si è fermato per prestare soccorso e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia e i sanitari del 118: la quindicenne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina con codice giallo.

In via Brancaccio, per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, le pattuglie dell’infortunistica della polizia municipale. Le indagini sono in corso.