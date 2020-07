PALERMO – Fucili, pistole, cartucce e droga in un magazzino tra i casermoni dello Zen. A scoprirlo sono stati i poliziotti del commissariato San Lorenzo che hanno sequestrato il piccolo arsenale e la sostanza stupefacente.

Sono arrivati al deposito attraverso una botola, tra i palazzi di via Rocky Marciano, a circa otto metri di profondità. In corso, c’erano alcuni controlli per scovare i nascondigli della droga nel quartiere da sempre crocevia dello spaccio.

Ma stavolta è stato trovato molto di più. Nel dettaglio, sotto sequestro sono finiti una pistola Beretta, calibro 7.65 con matricola abrasa e munita di 8 cartucce; un fucile doppietta con canne mozzate; 32 cartucce calibro 7.65; 72 cartucce calibro 9; 185 dosi di hashish; 81 dosi di marijuana; un panetto di circa 100 grammi di hashish; 7 dosi di cocaina; 2 coltelli con lama seghettata di circa 20 centimetri; Indagini sono in corso per identificare chi e per conto di chi altri, possa aver celato nel nascondiglio le armi e la droga ritrovati.