E' caccia ai due giovani entrati in azione. La macchina usata come ariete è risultata rubata.

PARTINICO (PALERMO) – Si sono lanciati contro la vetrata e il cancello con un’auto, ma il colpo in tabaccheria non è andato a buon fine. E’ caccia, adesso, a due giovani entrati in azione stanotte a Partinico in piazza Vittorio Emanuele, dove sono arrivati gli addetti alla sorveglianza Mondialpol e i poliziotti del commissariato.

Sul posto hanno trovato l’auto usata come ariete ancora con il motore e i fari accesi. In base ai primi accertamenti, la Fiat Cinquecento era stata rubata poco prima. Dei malviventi nessuna traccia, ma le telecamere collocate all’esterno dell’attività commerciale avrebbero ripreso tutto e potrebbero fornire importanti elementi alle indagini.

La macchina, a tutta velocità, avrebbe sfondato la vetrata, ma non il cancello, che i malviventi hanno tentato di scardinare. A quel punto i due hanno deciso di darsela gambe. Soltanto poche settimane fa un maxi colpo è invece stato messo a segno in piazza a Carini. Anche in quel caso nel mirino era finita una tabaccheria, il quale distributore all’esterno era stato letteralmente “sradicato”.