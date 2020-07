In un contesto naturale, immersi in un angolo di verde sono previsti tre incontri, il 3 e il 24 luglio e il 7 agosto 2019, di “Cresciamo creando”. Sono dei laboratori organizzati dall’Asd Happy Dog Palermo e pensati per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni che vogliono realizzare dei piccoli oggetti con diversi materiali in un ambiente stimolante.

La presenza dei cani in addestramento, dell’orto in produzione, degli alberi e delle piante andrà creare un’esperienza unica per stimolare e apprendere non soltanto le abilità visuo-motorie e di motricità fine, ma anche il rispetto per la natura e un sano rapporto con gli amici pelosi. Durante l’accoglienza infatti verrà spiegato cosa è meglio fare o non fare con i cani per sviluppare sin da piccoli l’amore e il rispetto degli animali.

Le attività centrali proposte prevedono una sequenza di tre laboratori:

– Creiamo con la pasta di sale e la nostra fantasia

– Sviluppiamo forme e colori con la nostra pasta preferita!

– Ricreiamo una natura lontana con carta e cartoncino ( alberelli di cartoncino con foglie e dinosauri di origami)

Responsabile del progetto:

Dott.ssa Mariagiovanna Badessa

(Esperta tutor scolastica e assistente all’autonomia, dottore in psicologia)

LUOGO:

presso il centro cinofilo Happy Dog Palermo in via aspasia (traversa di via dell’olimpo)

PROGRAMMA:

dalle 16.30 alle 19.30

– Accoglienza e presentazione

– Attività laboratoriale

– Pausa merenda

– Conclusione attività laboratoriale

COSTO:

8 euro a bambino (costo per laboratorio)

(sconto del 50% per i fratellini)