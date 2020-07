Facebook apre le porte

Facebook prepara un imponente piano assunzioni. Le stime parlano di 500 posti di lavoro, che la società del social network più popolare al mondo creerà con l’apertura di una nuova sede a Londra. A riportarlo è Il Sole 24 Ore.

Continua l’investimento della compagnia americana nel Regno Unito, dov’è già presente con altre sedi. Le nuove assunzioni londinesi porteranno a quota 3 mila gli impiegati nella capitale inglese, ma soprattutto comporteranno vantaggi e benefit per questi ultimi. A partire dalle retribuzioni, che attualmente si aggirano in media attorno ai 240 mila euro l’anno per gli impiegati, più bonus e incentivi.

Sulle figure richieste aleggia ancora un certo mistero, per cui gli interessati alle assunzioni dovranno attendere l’apertura ufficiale della campagna di recruiting. La raccolta delle candidature e l’invio dei cv avvengono direttamente sulla pagina dedicata alle carriere del sito Facebook.