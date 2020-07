La “fibra forte” di Camilleri

Rimangono critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. “Dall’ultimo bollettino medico delle 17 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche – si legge nel bollettino della Asl Roma 1 – che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso diagnostico-terapeutico programmato”. Il prossimo bollettino medico è in programma tra 24 ore.

Lo scrittore era arrivato in ambulanza due giorni fa in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale. Ieri Roberto Ricci, direttore del Dea dell’ospedale Santo Spirito di Roma, ha parlato di “fibra forte del paziente”.