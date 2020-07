PALERMO – Dopo la presentazione della nuova stagione concertistica e del famoso libro “Art Kane Harlem 1958”, il Brass continua con la sua attività: venerdì 21 giugno alle ore 21.20, nello storico Real Teatro Santa Cecilia, in programma il concerto di “Jonathan Kane Blues Band feat. Umberto Porcaro”. Ritorna dunque il vulcanico Jonathan Kane, così l’ha definito il Rolling Stones Magazine, per infiammare con il suo rovente drumming il Teatro Santa Cecilia in un atteso concerto insieme ai suoi compagni siciliani di blues, a partire dall’acclamato Umberto Porcaro, chitarrista e voce come pochi in Europa, nominato miglior chitarrista blues d’Italia.

Kane e Porcaro saranno accompagnati da Fabio Lannino al basso elettrico e Ciccio Leo al pianoforte e tastiera. Ospiti speciali della serata Carla Restivo (sax), Vito Giordano (Tromba), Luciano Monterosso (Armonica). Inoltre, per la prima volta, durante il concerto verranno proiettate alcune foto storiche scattate dal padre di Jonathan, Art Kane, che ritraggono alcuni dei più grandi personaggi del mondo del jazz e del rock. Jonathan Kane, 62 anni, è un musicista e compositore americano. Uscito dalla scena Downtown Music di New York dei primi anni ’80, Kane è noto per il suo lavoro con i compositori minimalisti La Monte Young e Rhys Chatham, è stato un membro fondatore della band di NYC Swans, e guida il suo gruppo blues Jonathan Kane’s February. Kane è molto legato a Palermo grazie ad un’amicizia ultratrentennale con il collega musicista e produttore Fabio Lannino, con il quale ha condiviso tante avventure, a partire dalla messa in scena del concerto per 100 chitarre elettriche , basso e batteria, tenutosi al Teatro di Verdura nel 1995, e di cui Kane era appunto il solista alla batteria e Lannino il produttore.(ANSA).