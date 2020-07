Ryanair cerca assistenti

Cosa fare per candidarsi in vista dei ''Cabin crew days''

Ryanair cerca personale di bordo per l’estate 2019 e lancia i “Cabin crew days”, giornate dedicate alle selezioni. Si tratta di appuntamenti dedicati al reclutamento degli assistenti di volo, durante i quali si svolgono veri e propri colloqui di lavoro. Tra le città scelte per le selezioni ci sono anche Palermo e Catania.

I requisiti. Per diventare assistenti di volo Ryanair sono richiesti il possesso di passaporto europeo, un’altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm (proporzionata al peso), un’età non inferiore ai 18 anni, un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, buone doti natatorie e capacità di nuotare 25 metri senza aiuti, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, personalità socievole e amichevole, predisposizione alle relazioni con il pubblico, passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

Le date italiane

Lazio – Roma, 19 giugno 2019

Lombardia – Milano Bergamo, 21 giugno 2019

Campania – Napoli, 26 giugno 2019

Puglia – Bari, 3 luglio 2019

Piemonte – Torino, 4 luglio 2019

Toscana – Pisa, 4 luglio 2019

Abruzzo – Pescara, 5 luglio 2019

Liguria – Genova, 12 luglio 2019

Sicilia – Palermo, 12 luglio 2019

Campania – Napoli, 16 luglio 2019

Emilia Romagna – Bologna, 17 luglio 2019

Sicilia – Catania, 17 luglio 2019

Lazio – Roma, 18 luglio 2019

Lombardia – Milano Bergamo, 19 luglio 2019

Calabria – Lamezia, 24 luglio 2019

Sardegna – Cagliari, 1 agosto 2019

Puglia – Bari, 2 agosto 2019

Veneto – Venezia, 7 agosto 2019

Veneto – Verona, 8 agosto 2019

Le selezioni. Consisteranno nella somministrazione di un test in lingua inglese e in un colloquio con i responsabili delle risorse umane di Ryanair. Per partecipare al “Cabin crew day” è richiesto ai candidati un abbigliamento formale: gonna al ginocchio, collant color carne e camicia per le donne, pantaloni lunghi e camicia per gli uomini.

Le fasi successive. I candidati selezionati parteciperanno a un corso di formazione gratuito di sei settimane; coloro che l’avranno superato positivamente verranno assunti. Quindi, saranno inseriti tramite un iniziale contratto con Crewlink, azienda specializzata del settore, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Lavoreranno su turni di cinque giorni, seguiti da tre giornate libere. I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazioni sui voli della compagnia. Dopo due anni, inoltre, i migliori assistenti di volo possono essere assunti direttamente presso la compagnia e ottenere promozioni.