Salda il debito col Comune

Doveva alle casse dell'amministrazione poco più di 15 mila euro per l'affitto di un locale

CASTELVETRANO (TRAPANI) – E’ stata superata la causa di incompatibilità per il pentastellato Marcello Craparotta, che nei termini previsti ha saldato il suo debito con il Comune versando poco più di 15 mila euro per l’affitto di un locale al piano terra del Municipio. Adesso, è a tutti gli effetti consigliere comunale. La presa d’atto all’unanimità è avvenuta oggi, in aula consiliare, al termine di una lunga discussione che ha visto contrapposte la maggioranza del M5S e l’opposizione.