Toninelli a Palermo

PALERMO – Avvenimenti previsti per mercoledì 19 giugno in Sicilia:

1) CATANIA – Le Ciminiere, padiglione C3, ore 08:30 Seminario formativo dal titolo “Il dissesto negli enti locali. Evoluzione dell’istituto e prospettive di riforma”. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.

2) PALERMO – Aeroporto di Punta Raisi, ore 09.30 Visita a Palermo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che sarà accolto dal prefetto Antonella De Miro. – 10:10 – Visita al Provveditorato delle opere pubbliche. – 10:40 – Curia arcivescovile, incontro con monsignor Corrado Lorefice e con rappresentanti delle istituzioni. – 12.30 – Punto stampa del ministro.

3) MESSINA – Residence CineApollo, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione del film “The Elevator” del regista siciliano Massimo Coglitore.

4) ORTIGIA (SR) – Casa Minniti, via della Giudecca 65, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 della “Festa della musica”.

5) PALERMO – Gam, ore 11:00 Presentazione della donazione proveniente dal Museo Luigi Naselli di Gela, del dipinto “Vecchio porto (Marina di Palermo)”, di Ettore De Maria Bergler.

6) PALERMO – Spasimo, ore 15.00 Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo, dedicato al padre missionario Giovan Battista Sidotti, martirizzato in Giappone nel 1715.

7) CATANIA – Palazzo di Giustizia, aula adunanze, ore 15.30 Convegno, organizzato dall’Associazione padri separati “Paterfamilias”, dal titolo “Oltre l’affido condiviso: quali rimedi alla conflittualità familiare?”. Partecipano, tra gli altri, il sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania Marisa Scavo e il presidente della I sezione del Tribunale etneo Maria Acagnino.

8) CATANIA – Ance, viale Vittorio Veneto 109, ore 15:30 Prima di due giornate di un convegno dal titolo “Partenariato pubblico privato e project financing: prospettive di sviluppo per il territorio”, organizzato da Ordine dei commercialisti, Ance e Confindustria. Fino a giovedì 20 giugno.

9) PALERMO – Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Massimo Cultraro e Carlo Ruta presentano il secondo volume di Storia dei mediterranei (Edizioni di Storia e studi sociali). (ANSA).