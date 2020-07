Tria boccia i minibot

Dei minibot non c’è bisogno e nessuno nel governo vuole uscire dall’Eurosistema. Lo assicura il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervistato dal Financial Times. E chiarisce che il ricorso al reddito di cittadinanza e a quota 100 sarà inferiore alle aspettative e potrebbe portare a risparmi di spesa tra i 3 e 4 miliardi nel 2020. Una serie di misure sarà comunque necessaria per ridurre il deficit, aggiunge. Ok infine per quanto riguarda la flat tax e l’idea di ridurre la pressione fiscale, ma compatibilmente con i conti pubblici e in modo graduale e progressivo.