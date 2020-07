Il ragazzino aggredito in via Maqueda dopo la cena di fine anno con compagni di scuola e professori

PALERMO – Una baby gang in via Maqueda a Palermo ha aggredito un ragazzo di 17 anni, appena uscito da una pizzeria dopo la cena di fine anno con compagni e professori. Uno dei giovani gli ha dato uno schiaffo, che gli ha perforato il timpano. Il ragazzo all’uscita del ristorante ha notato di essere seguito da un gruppetto di ragazzini. Poco prima era nata una discussione tra alcuni ragazzi per qualche avance di troppo a una compagna di classe. La situazione sembrava rientrata, invece una volta solo il minorenne è stato picchiato. E’ stato soccorso dagli agenti di polizia e portato all’ospedale Civico. La vittima è stata già operata. La polizia è a caccia degli aggressori. (ANSA).