Bimbo muore in piscina

Dopo la tragedia l’inchiesta per comprendere cosa sia successo intorno alla morte di un bambino. Si attende l’analisi dei filmati delle due telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica e i dettagli della morte di Edoardo Bassani, il bimbo di Castrocaro (Forlì-Cesena) morto presumibilmente annegato attorno alle 16 di ieri in una delle piscine di ‘Mirabeach’ all’interno del noto parco giochi Mirabilandia di Ravenna. Il bimbo – secondo la prima ricostruzione dei carabinieri – si sarebbe tuffato o sarebbe caduto.