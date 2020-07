PALERMO – E’ stato convalidato dal gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere, il fermo di Marco Ricci, 42 anni, emesso dalla Procura di Palermo, accusato di aver ucciso l’ex moglie 36enne, Anna Maria Scavo. L’omicidio è avvenuto lo scorso 15 giugno, nel negozio di calzature in Corso Italia al centro di Carini (Pa) dove la donna lavorava come commessa. L’ex marito l’aveva aggredita con un taglierino alla presenza del figlio minore. Ricci si trova in carcere.

(ANSA)